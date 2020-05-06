مصرع طفل صعقا بالكهرباء من عمود إنارة في طوخ

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه في طوخ صعقا بالكهرباء وقت انطلاق مدفع الإفطار أمس أثناء سيره في الشارع متوجها لمنزله بعد أن لمس عامود إنارة في الشارع فصعقه التيار.





وعلى الفور تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى أمرت بالتصريح بدفن الجثه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من المستشفى بوصول " س م ع م " 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي جثه هامدة إثر صعق بالكهرباء.





انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث وتبين أن المتوفي كان في طريقه للمنزل وقت انطلاق مدفع الإفطار أمس





وعند ملامسته عامود إنارة في الشارع به ماس كهربائي صعقه التيار ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله للمستشقى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.