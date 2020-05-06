أبرز أخبار التوك شو.. مترو الأنفاق: لم نرصد أي إصابة بكورونا.. نبيلة مكرم تكشف عن آخر التطورات بشأن العالقين في الخارج.. البريد: بدء صرف معاشات الفئة الأعلى من الـ 3000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" اليوم الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه منذ بداية أزمة كورونا، تم تطبيق خطة مواجهة الكوارث والأزمات بنشر فرق طوارئ ومجموعة عمل لتطهير وتعقيم جميع المحطات والقطارات أثناء التشغيل، وبوابات وماكينات ومنافذ صرف التذاكر، مع تطهير وتعقيم جميع القطارات من الداخل والخارج بالورش يوميًا.
وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم استخدام الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق لإذاعة تنويهات مكثفة مع وضع ملصقات بجميع محطات مترو الأنفاق للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه.
الاستغاثات لا تتوقف.. نبيلة مكرم تكشف عن آخر التطورات بشأن العالقين في الخارج
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن في بداية ازمة فيروس كورونا وتداعياتها في الخارج وخاصة أوروبا وأمريكا، تلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة الكثير من المناشدات والاستغاثات من شريحة العالقين بالخارج وهم المصريين الذين سافروا بغرض العلاج أو الزيارة او حضور احدى المؤتمرات و شريحة الطلاب الدارسين في الخارج.
مدير بريد وسط وشمال القاهرة: الأحد القادم بدء صرف معاشات الفئة الأعلى من الـ 3000 جنيه
قال محمد حمدى ، مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة ، إن اليوم هو الرابع على التوالى للفئة الثانية بالنسبه لصرف المعاشات حتى 2000 جنية .
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة: إن مصر لديها خبرات كبيرة جدا كمزارعين وكمنتجين للمحاصيل الزراعية المختلفة.
وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سي"، أنه بالفترة الأخيرة أصبح هناك إهتمام كبير من المزارعين وكيفية إستخادم المبيدات والتعامل مع المحاصيل الزراعية المختلفة وطرق التعامل مع الحصاد .
متخصص فى الشأن التركى: تركيا تحتل المركز السابع في إصابات كورونا
قال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا واحدة من أسوء دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تلك الجائحة .
وأضاف " عبدالعزيز " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية " خلود زهران " أن أردوغان يتعامل مع الأزمة باستخفاف ولا يهتم بالشعب التركي.
وأشار المتخصص في الشأن التركي، إلى أن أردوغان لم يتخذ أو يوجه بتنفيذ أي إجراءات احترازية داخل البلاد على الإطلاق إلا في وقت متأخر بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا داخل تركيا .
قال محمد توفيق، مساعد وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة لم يكن لديها تلك الكميات من المطهرات ومواد التعقيم المتواجدة حاليًا، وان الفترة ما قبل شهر مارس الماضي لم يكن هناك منتج واحدا منهم ينتج داخل مصانع وزارة الانتاج الحربي، وما ينتج كان نتيجة لفائض الطاقات ليس الا.
وأوضح محمد توفيق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الوزارة تتكون من خمس اجزاء الممثلة في المصانع وعددها 17 مصنعا والمكلفة بانتاج المنتجات التي تحتاجها الوزارة والقوات المسلحة إليها ، ومركز للبحث العلمي يخدم تلك الصناعات والابحاث.