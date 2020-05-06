أبرز أخبار التوك شو.. مترو الأنفاق: لم نرصد أي إصابة بكورونا.. نبيلة مكرم تكشف عن آخر التطورات بشأن العالقين في الخارج.. البريد: بدء صرف معاشات الفئة الأعلى من الـ 3000 جنيه

قال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا واحدة من أسوء دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تلك الجائحة .









وأضاف " عبدالعزيز " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية " خلود زهران " أن أردوغان يتعامل مع الأزمة باستخفاف ولا يهتم بالشعب التركي.





وأشار المتخصص في الشأن التركي، إلى أن أردوغان لم يتخذ أو يوجه بتنفيذ أي إجراءات احترازية داخل البلاد على الإطلاق إلا في وقت متأخر بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا داخل تركيا .

















قال محمد توفيق، مساعد وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة لم يكن لديها تلك الكميات من المطهرات ومواد التعقيم المتواجدة حاليًا، وان الفترة ما قبل شهر مارس الماضي لم يكن هناك منتج واحدا منهم ينتج داخل مصانع وزارة الانتاج الحربي، وما ينتج كان نتيجة لفائض الطاقات ليس الا.





وأوضح محمد توفيق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الوزارة تتكون من خمس اجزاء الممثلة في المصانع وعددها 17 مصنعا والمكلفة بانتاج المنتجات التي تحتاجها الوزارة والقوات المسلحة إليها ، ومركز للبحث العلمي يخدم تلك الصناعات والابحاث.







