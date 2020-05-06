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أخبار البلد

بعد حجبه ٣ شهور.. أوبري نيوز يقدم تظلم إلى الأعلى للإعلام

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قدم اليوم رئيس تحرير موقع أوبري نيوز  تظلم الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، وذلك للتظلم من قرار الحجب لمدة ٣ شهور .

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  أن المجلس تلقى تظلما من رئيس تحرير موقع أوبري نيوز، الذي قرر المجلس حجبه أمس لمدة ٣ شهور لاتهامه بنشر "أخبارا كاذبة حول كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس.

و من المقرر أن تبحث لجنة التظلمات، التظلم المقدم من الموقع للبت فيه وإصدار قرار بشأنه وما إذا كان سيتم تخفيف أو إلغاء العقوبة من عدمه.

وكان قد أصدر  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار أمس بحجب موقع إلكتروني يدعى opri news "اوبري نيوز" لمدة 3 شهور، لاتهامه بنشر "أخبارا كاذبة .

وتابع القرار ان الموقع نشر اخبار كاذبة عن فيروس كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس وسبب الذعر بين المرضى والعاملين والاطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نشر" وذلك بحسب القرار.

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