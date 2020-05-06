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منوعات

أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:33 م
ميلي الصغيرة خلال
ميلي الصغيرة خلال إحدى الحفلات
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أماني إبراهيم
توفيت المغنية الشهيرة ميلي الصغيرة، في إنجلترا عن عمر يناهز 73 عاما متأثرة بإصابتها بجلطة دماغية. 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ميلي وأصولها من جامايكا كانت قد حققت نجاحا هائلا حين سجلت أغنيتها الشهيرة (ماي بوي ليلي بوب) في ستينيات القرن الماضي والتي حققت حينها  أعلى مبيعات ونسب استماع.

وقال كريس بلاكويل الذي شارك في إنتاج الأغنية عام 1964، إنه سافر معها إلى جميع أنحاء العالم لأن كل بلد طلبت منها الحضور واستضافتها في برامج تليفزيونية، واصفا التعامل معها بأنه رائعا.

وتابع أنها كانت شخص لطيف حقا، وفتاة مميزة تتميز بحس الفكاهة، رغم نجاحها بأغنيتها التي تم بيع أسطواناتها أكثر من 6 ملايين مرة.

كانت ميلي قد ولدت لأبوين يعملان في مزرعة سكر، ودخلوا مسابقة مواهب (فرصة جون) في جامايكا وهي في الثانية عشر من عمرها، وفازت بالمركز الثاني وسجلت هي والفنان الذي احتل المركز الأول أغنية واحدة مشتركة.

وبعدها حققت نجاحا متوالي فكانت أغانيها هي الأكثر استماعا في عدة بلاد حول العالم، واحتلت المركز الثاني في الأكثر استماعا بالمملكة المتحدة.
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
أغانيها كانت الأكثر بيعا في بريطانيا.. وفاة المطربة الشهيرة ميلي الصغيرة
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