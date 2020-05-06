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محافظات

حارس منزل الشيخ الطبلاوي يروي تفاصيل أخر ساعات في حياة نقيب القراء.. شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:39 م
حارس منزل الشيخ الطبلاوي
حارس منزل الشيخ الطبلاوي
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محمد امين
 شيع الآلاف من المصريين جثمان فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بعد وفاته أمس إثر أزمة صحية مفاجئة في مسقط رأسه بقرية صفط جدام بالمنوفية .

 وانتقلت عدسة صدى البلد لمنزل الشيخ الراحل بمسقط رأسه وتحدث معنا محمد. ع أحد العاملين مع الشيخ في منزله وتحدث والدموع تملأ عينيه قائلا فضيلة الشيخ كلن من أكرم الناس وأحن الناس علينا نحن العاملين معه. 

 فكان أبا لنا جميعا وكانت يده عطاءة دائما وكان محبا للخير مداوما عليه، مضيفا أن فضيلة الشيخ كان قد ذبح بعض الذبائح قبل رمضان وقام بتوزيعها علي أهالي القرية، وأنه كان يستعد لذبح بعض الذبائح الأخرى في ليلة النصف من رمضان ولكن قدر الله كان أسرع وانتقل إلى جوار ربه. 
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