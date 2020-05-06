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محافظات

انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بطريق القاهرة- الإسكندرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:54 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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أحمد على

شهدت منطقة المعرض بطريق "القاهرة – الإسكندرية " الزراعي بمحافظة الغربية اليوم واقعة انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجىء مما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الرعب خشية تعرض حياتهم للخطر.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم فرض كردون أمني لتأمين محيط المنزل المنكوب لتأمين أرواح المارة.


كان محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي لمنزل خالي من السكان مطل بطريق "القاهرة – الإسكندرية " الزراعي.


كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بانتقال رجال شرطة النجدة ومسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا، ومجلس مدينة طنطا، لمكان البلاغ كما فرض  كردون أمنى حول المنزل، تبين حدوث انهيارات أجزاء من السطح وسقوط كتل خرسانية بذات الطريق.


كما أوصي محافظ الغربية فى تعليماته إلي مساعديه بالضرورة تشكيل لجنة من حي ثان طنطا للمنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير حول المنزل المنهار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

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