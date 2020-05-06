مريض سكر قدمه معرضة للبتر يستغيث بصدى البلد

أرسلت عفاف محمد شكواها إلي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من مرض أحد جيرانها وهو مصطفى إسماعيل المقيم في ٦ حارة حسين داود المتفرع من شارع ذو الفقار الساحل بمحافظة القاهرة وهو مريض سكر ويعاني من وجود خوراج كبير بقدمه مع انسداد تام بشرايين القدم .





وقالت عفاف في شكواها يعاني مصطفي من وجود انسداد الشراين بالقدم منذا فترة وحاول أن يعالج قدمه في أكثر من مستشفي ولكن جميع المستشفيات رفضة حالته بسب استخدام المستشفيات في العزل من فيروس كورونا فقمت انا واخي بالكشف علي قدميه في احد العيادات الخاصة وطالب الطبيب بعمل بعض الإشاعات والتحاليل.





وأضافت عفاف أن بعد ان تم عمل التحاليل فوجئنا بأن مصطفي يحمل مرض نقص المناعة الايدز وان قدميه بدات بالانسداد والاسوداد وتم عرض الإشاعات والتحاليل علي الطبيب المختص الذي اوضح أنه يحتاج الي عملية بتر لقدميه في اسرع وقت ممكن من اعلي الركبة وتكلفة هذه العملية ٥٠ ألف جنيها ونحن لا نمتلك هذا المبلغ .





وأوضحت عفاف ان بدأت قدم مصطفي بالتعفن ونزول مدة منها وبعد ظهور التحاليل وظهور انه يحمل مرض الإيدز ابتعد عنه جميع السكان وحالة أصبحت سيئة جدا وكل يوم تسوء أكثر من اليوم اللي قبله .





وطالبت عفاف رئيس الوزراء بحل هذه المشكلة رئفت بمصطفى ولمنع انتشار مرض الإيدز بين سكان المنطقة بسبب اختلاط البعض مع مصطفى دون اتباع الطرق الصحيحة في هذا الاختلاط .





وتواصلت صدي البلد مع مصطفي من خلال التلفون والذي اوضح أنه في العقد الثالث من العمر ويتيم ومقيم وحيدا بالمنزل ويعاني من مرض السكر و انسداد شراين القدم مما تسبب في ظهور خراج بقدمه منذ فترة تسبب في هذا الانسداد .





واوضح مصطفي ان قدمه تحتاج الي بتر في اسرع وقت لان تأخر البتر سوف يؤدي الي الوفاة موضحا أنه لا يستطيع الوقوف او المشي علي قدميه وأصبح طريح الفراش وابتعد عنه سكان العقار المقيم به ولكن يقوم بعض أهل الخير بتوفير بعض الطعام له علي فترات متباعدة .





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