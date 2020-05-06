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برج سكني بالشارقة يتعرض لحريق ضخم ..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:52 م
حريق ضخم
حريق ضخم
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تمكن فرق الإطفاء الإماراتية من السيطرة على حريق هائل اندلع في برج سكني مكون من 48 طابقا بإمارة الشارقة في الإمارات.

وقامت فرق الإطفاء بإخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة سكانه.

وأشارت فرق الانقاذ إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة.

وبحسب صحف الامارات، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد البلاغ لغرفة العمليات، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية.
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