صرف المنحة المالية إلكترونيا لعمال الدهانات المتضررين من تداعيات كورونا

أطلقت اليوم مبادرة تستهدف تعويض العُمال عن تضررهم من تداعيات فيروس كورونا، عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لكل عامل دهان من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.





وتأتي هذه الخطوة من جانب دهانات GLC في إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه عملائها من أسطوات الدهانات، واستجابة للدعوات الحكومية والاجتماعية لشركات القطاع الخاص لدعم العاملين في الظروف الراهنة وحتى الخروج من الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد.





وأكدت دهانات GLC أن تنفيذ عملية صرف المنحة ستتم بسهولة وبساطة، حيث سيتلقى العامل رسالة قصيرة على هاتفه المحمول ومن ثم الذهاب لأقرب منفذ فوري لاستبدال القسيمة النقدية واستلام المبلغ المالي المستحق له والذي يقدر ب 500 جنيه.





وسيوفر صرف منح لعُمال الدهانات من خلال منافذ فوري الكثير من الوقت والجهد، في ظل شبكة منافذ فوري واسعة الانتشار على مستوى الجمهورية، والتي تحقق أمانا أكبر، وتراعي الحد من تحرك عُمال GLC بعيدا عن منازلهم في الفترة الراهنة.





من جانبه أكد أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لفوري أهمية مبادرة GLC الجديدة لتعويض العاملين المتضررين من جهة ولتعظيم عائد التكنولوجيا الرقمية من جهة أخرى، حيث ستقوم فوري بدورها في تسليم المنح الخاصة بعُمال الشركة .





وأشار نادر إلى أن التعاون مع دهانات GLC يأتى في إطار دور فوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ولخدمة قطاعات أكبر من الشركات والمؤسسات واستهداف قاعدة أوسع من العملاء بمختلف فئاتهم وبخاصة فئة العمال والموظفين الذين هم في أشد الحاجة اليوم لمساندتهم، ومن ثم ستكون منافذ فوري المتعددة هي الوسيط بين دهانات GLC وعُمالها لحصولهم على المنح المخصصة إليهم .





وأكد نادر أن الاتجاه إلى الشمول المالي والتكنولوجيا الرقمية هو الخيار الأمثل اليوم ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التى تستوجب اتخاذ الإجراءات الوقائية والوسائل الأكثر أمانا في صرف المستحقات المالية والتخفيف على كاهل المواطنين والحد من الحركة والزحام.





وأضاف أن التعاون مع GLC يأتى في إطار دور فوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ولخدمة قطاعات أكبر من الشركات والمؤسسات واستهداف قاعدة أوسع من العملاء بمختلف فئاتهم وبخاصة فئة العمال والموظفين الذين هم في أشد الحاجة اليوم لمساندتهم، ولذلك ندعم الخروج بمبادرات لحمايتهم اجتماعيا، ومن ثم ستكون منافذ فوري المتعددة هي الوسيط بين شركة GLC وعُمالها لحصولهم على المنح المخصصة إليهم.