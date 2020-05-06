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مرأة

فطارك من إيطاليا .. طريقة عمل اللازنيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:45 م
لازنيا
لازنيا
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آلاء حسن
يحتار الناس دائما في تحضير وجبة الافطار في شهر رمضان ويسعى البعض دائما للتنويع في اختيار الطعام وسنقدم لكي إفطار من ايطاليا واليكم طريقة تحضير اللازنيا.

طريقة عمل الازنيا
1/4 كوب زبدة
2 بصلة مفرومة
2 ثوم
3/4 كيلولحم مفروم
1ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلوعصير طماطم
بشاميل
مونزاريلا
كيلو مكرونة لازانيا

- طريقة التحضير

1- تذوب الزبدة ويضاف لها البصل ويقلب حتى يصبح ذهبيا ثم يضاف اللحم المفروم والثوم ويقلب لمدة 10 دقائق.

2- يضاف البقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربةإلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة مدة 20 دقيقة.

3- يحمى الفرن على درجة متوسطة.

4- تحضر صلصة الباشاميل وتمزج مع صفار البيضة ونصف كمية الجبن المبشور.

5- في هذه الأثناء تسلق اللازانيا وتصفى.

6- يوضع ملعقة باشاميل في قعر الصينية ثم توضع طبقة لازانيا ثم تغطى بطبقة من مزيج اللحم وتتبعها طبقة من الباشاميل ويعاد هذا الترتيب على أن ينتهي بالباشاميل.

7- يرش على الوجه باقي الجبن وتوضع الصينية في الفرن مدة 40 دقيقة أو حتى يحمر سطحها جيدا
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