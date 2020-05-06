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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 110 وفيات جديدة بسبب كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 72 ألفا و381 وفاة. 

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة عن 100 ألف حالة. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نأمل في أقل من 100 ألف "، وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين.

وشدد ترامب مع ذلك على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.

وتابع: "بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد بفضل تمكننا من تسطيح المنحنى الوبائي وإبطاء وتيرة الانتشار وتوسيع قدراتنا بشكل واسع في قطاع الصحة".
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