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أخبار البلد

رحلة طيران ثالثة لإعادة المصريين العالقين في السودان يوم الأربعاء المقبل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:00 م
المصريين العالقين
المصريين العالقين بالخارج
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أ ش أ
قال السفير المصري في السودان السفير حسام معيسى، إن طائرة ثالثة تابعة لشركة "إير كايرو" ستنظم رحلة يوم الأربعاء المقبل لإعادة المواطنين المصريين العالقين والمواطنين الذين هم ضمن فئات النقل من السودان، والذين سجلوا أسماءهم في السفارة.

وأضاف السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، أن السفارة المصرية تهيب بالمواطنين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن سرعة الحجز على تلك الطائرة لدى شركة "إير كايرو"، في العنوان المعلن عنه من قبل السفارة.

وأشار إلى أن هذه هي الرحلة الثالثة من أجل استيعاب كافة أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن، من العالقين في السودان، وذلك بعد أن أقلعت الرحلة الأولى أمس من مطار الخرطوم، وتم شغل كافة مقاعدها، وكذلك الإقبال الشديد على الرحلة الثانية المقرر أن تقلع بعد غد.
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