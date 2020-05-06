الطموح حق مشروع.. خالد مرتجي: لن أقبل منصب عضو بـ الاهلى مستقبلا





وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة:"شرف كبير لي التواجد بمجلس إدارة الأهلي، الأهلي هو بيتي الذي تربيت فيه، وأستعد للعمل في أي منصب به حتى لو على بوابة النادي."





لمح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لإمكانية ترشحه مستقبلًا على منصب رئيس النادي في انتخابات القلعة الحمراء.

وأضاف :" سأكمل فترتي كعضو في مجلس الإدارة لأربع سنوات، طالما رضيت به في البداية مع الكابتن محمود الخطيب، لكنني لا أظن أنني سأقبل منصب عضو مجلس الإدارة في المستقبل، الطموح حق مشروع، الانتخابات القادمة ليست موضع للحديث في هذا الوقت، عندما تحين سنتحدث في الأمر، يجب أن أحترم المجموعة التي أعمل معها، وأتمنى للكابتن الخطيب أن يحظى بصحة جيدة تمكنه من قيادة مجلس الإدارة، لكنني لا أفكر في الانتخابات ولا أسعى لمناصب، أنا مقتنع بمقولة والدي وهي أن الشخص هو من يصنع الكرسي وليس الكرسي يصنع شخصًا."





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا.