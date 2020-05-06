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أخبار العالم

أمريكا تسجل 2214 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتفع إجمالي إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب "رويترز"، سجلت الولايات المتحدة 2214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و239 ألفا و847 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 72.381 شخصا.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 3.75 مليون شخص، والوفيات إلى أكثر من 259 ألف شخص، والمتعافين إلى أكثر من 1.25 مليون شخص.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بشأن إلغاء خلية أزمة كورونا في البيت الأبيض وإنهاء عملها.

وغرد عبر تويتر قائلًا: أن الخلية ستواصل العمل إلى أجل غير مسمى، وستحول تركيزها إلى "السلامة وفتح بلادنا مرة أخرى".
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