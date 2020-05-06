شرطة دبي تنجح في ضبط 102 متسول من مختلف الجنسيات

نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، في ضبط 102 متسول من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن حملة كافح التسول أطلقتها شرطة دبي في شهر رمضان.





وقال العقيد علي سالم مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في بيان صحفي، إن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، مشيرًا إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.





ودعا العقيد علي سالم إلى إبلغ أجهزة الشرطة عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901).



