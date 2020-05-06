محافظ كفر الشيخ: إعادة رصف طريق كورنيش القنطرة البيضاء .. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إعادة رصف طريق الكورنيش الموازي لترعة الزاوية بطول كيلو ونصف.





وشدد محافظ كفر الشيخ، علي رصف الطريق طبقًا للمواصفات القياسية وبأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.





ووجه محافظ كفر الشيخ، برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.