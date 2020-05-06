الصحة العالمية توجه نصيحة للأنظمة حول العالم بشأن فيروس كورونا

وجه مدير منظمة الصحة العالمية الانظمة الصحية حول العالم إلى الاهتمام الدقيق للأعضاء الأكثر ضعفا في مجتمعاتها.





وقال تيدروس أدهانوم جربيسوس، إنه "مكن أن تؤدي الأزمات إلى تفاقم التفاوتات الحالية، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدلات دخول المستشفيات والوفيات بين بعض السكان في العديد من البلدان".





وأضاف: "يجب علينا معالجة هذا الآن وعلى المدى الطويل من خلال إعطاء الأولوية للتشخيص والرعاية لأولئك الأكثر عرضة للخطر".





وتابع: "هذا ليس الأمر الصحيح لفعله، هذا الأمر الذكي الذي يحب القيام به، لا يمكننا إنهاء وباء فيوس كورونا حتى نعالج التفاوتات التي يغذيها".





وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول كيفية الحفاظ على الرعية الصحية المجتمعية في إطار تفشي فيروس كورونا، استكمالا لتوجيهات الأمم المتحدة المنشورة الأسبوع الماضي في إطار الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للواباء، والذي يضع للبلدان خارطة طريق للتعافي من أجل حماية الحياة وسبل العيش، وعودة الشركات والاقتصادات وتشغيلها في مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. بحسب ما أورده أدهانوم في مؤتمره الصحفي اليومي.





وقال أدهانوم إن الأهم من ذلك، أن الإطار يتخذ نهج "الصحة أولا"، مع الاعتراف بأن الأنظمة الصحية القوية والمرنة يجب أن تكون أساس الانتعاش في جميع البلدان.