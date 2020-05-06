قلبي اطمأن يساعد مغترب فى تونس على العودة إلى وطنه ومعانقة والدته لأول مرة منذ 7 سنوات.. فيديو

قدم برنامج "قلبى أطمأن" فى الحلقة رقم 13 بعنوان "7 سنين" الذى يقوم ببطولته الشاب الإماراتى "غيث" حلقة جديدة من دولة تونس، لتقديم مبادرات ومساعدات إنسانية للمحتاجين من مختلف البلدان العربية.





وألتقى "غيث" العم سليمان، مغترب مغربي فى تونس ويبلغ من العمر 60 عاما، ويعمل حارس منشأة ومن محدودى الدخل، ومتزوج من تونسية، مضيفا إلى أنه نصف مغربى ونصف تونسي ويتحدث اللغة العربية جيدا، وعاش بتونس منذ 22 عام، أما جميع عائلته فهي في المغرب.





وأضاف العم سليمان أن تونس أعجبته وأنه مستقر بها دائما من أجل أولاده وزوجته، متابعا أن الإنسان يعيش على ما يكتبه الله له، وله مدة طويلة لم يذهب إلى وطنه المغرب، وأنه يرى والدته على مواقع التواصل الإجتماعى فقط، ولكنه أشتاق إلى معانقتها، وأنها هى النعمة والدعاء فى تلك الدنيا.





وأدعى "غيث" أنه يبحث عن عمل وأن ظروفه صعبة ويريد تناول الطعام، فطلب منه العم سليمان أن يأتى له بالفطور، متابعا أنه لم يعانق والدته منذ 7 سنوات وأنه لا يستطيع السفر، نظر لعدم وجود جوازات سفر لأولاده للذهاب هناك.





وقدم "غيث" لعم سليمان، مبلغ من المال للسفر إلى والدته والذهاب إلى الحج، وعرض عليه عم سليمان العمل معه فى المحل الخاص به، مضيفا: "لو كان أبنائي هنا ورأوك لفرحوا كثيرا، جزاك الله كل خير"، طالبا منه أن يزوره دائما.



