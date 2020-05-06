"البحوث الإسلامية": البناء الإنساني لا يحقق دوره في الكون إلا إذا تكاملت جوانبه

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





وتناول الأمين العام في حلقة اليوم البناء المتكامل للإنسان، والذي يقوم على عدة جوانب مهمة تضم: البناء العقدي ثم البناء العملي ثم البناء الجسدي ثم البناء السلوكي ثم البناء العلمي أو المعرفي، وهي كلها تؤدي إلى بعضها باعتبار أن الإنسان كتلة واحدة خلقه الله تعالى لخلافته.



