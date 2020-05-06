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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيفية صنع مناديل مطهرة في المنزل.. حكاية تسمية الفلفل.. تأثير الصيام على الأطفال

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة
له أكثر من مذاق وشكل ولون، يدخل في جميع الأطعمة لإضفاء نكهة لذيذة، له عدة فوائد صحية على صحة الأشخاص، وعرف منذ قديم الزمن، وسافر إلى عدة بلاد والصين هي أكبر دولة منتجة له، إنه الفلفل.

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية
يبدأ الطفل في الصيام في سن 12 عامًا وفقا لعدد من الأطباء حول العالم، ولكن هناك بعض الأمهات تجبر أطفالها على الصيام قبل اتمامهم هذه السن، وذلك يضر بصحتهم بشكل كبير.

للوقاية من فيروس كورونا.. كيفية صنع مناديل مطهرة في المنزل
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ووفقا لموقع healthline منتجات التنظيف والصابون والمطهرات والمطهرات مطلوبة بشدة الآن، حيث يبذل الناس في جميع أنحاء العالم قصارى جهدهم لمنع الاتصال بالفيروس الذي يسبب COVID-19. 

وخلال هذه الفترة توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتطهير هاتفك بانتظام والأسطح الأخرى عالية اللمس مثل مقابض الأبواب والطاولات والصنابير ، بغض النظر عما إذا كان أحد الأشخاص في منزلك مريضًا قد ترغب أيضًا في تنظيف البقالة.
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