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رياضة

رمضان في المظاليم.. بركات إبراهيم يكشف عن طقوسه بشهر رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:24 م
بركات إبراهيم
بركات إبراهيم
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رباب الهوارى
كشف بركات إبراهيم المدير الفنى السابق لأندية سوهاج وأسوان والفيوم وطهطا، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.


وأكد بركات إبراهيم علي أننا نفتقد بشهر رمضان المساجد وصلاة التراويح ووصف بأن شهر رمضان هذا الموسم "ملوش طعم من غير المساجد ". وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن طاجن البامية باللحمة، والملوخية والسلطات، مع الباذنجان المخلل، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول وبعض أنواع الجبن والزبادي على وجبة السحور.

 وأضاف بأن من أهم طقوسه بشهر رمضان هو قضاء أغلب الأوقات بالمنزل، لتعويض زوجتى وأولادي عن فترة سفرى أثناء تدريبي لأحد الأندية.

وقال عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل.

 وقال بركات إبراهيم إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، بين الأهل والأقارب".
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