إيران: انخفاض معدل وفيات وإصابات كورونا في المستشفيات بنسبة 70%

قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرح حريرتشي إن معدل وفيات فيروس كورونا والمرضى في المستشفيات المستجد انخفض بشدة في الفترة الماضية.





وأضاف حريرتشي إن معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا في مستشفيات إيران انخفض بنسبة 70%.





واستدرك حريرتشي قائلا إن هذا الانخفاض يقابله زيادة ملحوظة في بعض المحافظات الإيرانية.





وسجلت إيران اليوم الاربعاء 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و78 وفاة.





ووصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 101.650 شخصا، والوفيات إلى 6418.





ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 3.75 مليون شخص، والوفيات إلى أكثر من 259 ألف شخص، والمتعافين إلى أكثر من 1.25 مليون شخص.







