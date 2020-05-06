AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: انخفاض معدل وفيات وإصابات كورونا في المستشفيات بنسبة 70%

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:27 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرح حريرتشي إن معدل وفيات فيروس كورونا والمرضى في المستشفيات المستجد انخفض بشدة في الفترة الماضية.

وأضاف حريرتشي إن معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا في مستشفيات إيران انخفض بنسبة 70%.

واستدرك حريرتشي قائلا إن هذا الانخفاض يقابله زيادة ملحوظة في بعض المحافظات الإيرانية.

وسجلت إيران اليوم الاربعاء 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و78 وفاة.

ووصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 101.650 شخصا، والوفيات إلى 6418.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 3.75 مليون شخص، والوفيات إلى أكثر من 259 ألف شخص، والمتعافين إلى أكثر من 1.25 مليون شخص.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم زيادة الوفيات يوميا.. روحاني يزعم انخفاض ضحايا كورونا في إيران

ارتفاع كبير في عدد وفيات وإصابات كورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا

فرنسا تسجل ارتفاعا مرعبا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

فرنسا تتجاوز 24 ألف وفاة بـ فيروس كورونا

أمريكا تسجل 1435 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

لم أتواصل مع عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك.. عماد متعب يكشف تفاصيل لأول مرة عن حديثه مع أحمد فتحي.. فيديو

لماذا الإصرار على انتقاد إعلان مدينتي؟.. وهذه هي الحقيقة: ليست كومباوند كما يعتقد البعض.. بها شقق 90 مترا وأغلب سكانها موظفون وطبقات مختلفة من المجتمع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة