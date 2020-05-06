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برلمان

نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:53 م
نائب مستقبل وطن يتفقد
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالمحافظة، مستشفي بورفؤاد العام اليوم ، لمتابعة آخر الأوضاع في ظل أزمة  فيروس الكورونا الحالية.

رافق الدكتور محمود حسين في جولته التفقدية الدكتور محمد طه مدير مستشفي بورفؤاد العام ، والدكتور أحمد فرح نائب المستشفي ، ولفيف من الأطباء.

وحرص الدكتور محمود خلال الجولة بالمستشفي علي تفقد طرقات المستشفي وغرفها، والتعرف علي خطة المستشفي الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ، والتعامل مع المرضي في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، بجانب كيفية التعامل مع حالات المشتبه بها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واطلع عضو مجلس النواب علي العمل بقسم الإستقبال وأشاد بإنتظام العمل في قسم الإستقبال للمرضي، مع التأكيد من إتباع الإجراءات الوقائية لكل مريض يدخل إلى المستشفي.

وأشاد الدكتور محمود حسين بسير العمل داخل مستشفى بورفؤاد العام والخطة الاحترازية التي تتبعها المستشفي للتصدي لفيروس كورونا  قائلا " المجهود داخل المستشفى شئ مشرف ولابد من مساعدة الأطباء ودعمهم في إستكمال دورهم البطولي في تلك الفترة".

واكمل: "دعمنا للأطباء هو أن نقوم بتنفيذ توجيهاتهم بتقليل التجمعات تماما، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة الشديدة ، بجانب عدم الذهاب إلي المستشفيات إلا في حالات الإصابات أو الأوضاع القصوى".

واختتم الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب موجها حديثه للدكتور محمد طه مدير مستشفي بورفؤاد العام قائلا " أعانكم الله ، وسدد خطاكم لأنكم تقومون بدور وطني عظيم ، ونحن جميعنا ندعمكم ومعكم ".
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
نائب مستقبل وطن يتفقد مستشفى بورفؤاد ويشيد بدور الأطباء البطولي
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