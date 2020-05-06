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حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة شريط نحاسي من مسجد الأمير جمال الدين الاستادار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:43 م
مسجد الامير جمال
مسجد الامير جمال الدين الاستادار
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مصطفى الرماح
تداولت إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان ( الآثار تحرر محضر بسرقة شريط نحاس " غير أثرى " من مسجد الأمير جمال الدين الأستادار بدائرة قسم شرطة الجمالية ) بالقاهرة .

بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ من ( مفتش آثار إسلامية بالمجلس الأعلى للآثار ) تضرر خلاله من ( عامل بورشة بجوار المسجد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بإتلاف شريط نحاسى ( غير أثرى ) بطول ( 5×40سم) خاص بالمسجد .

وبإستدعاء المشكو فى حقه حضر وتعهد بإصلاح الشريط النحاسى على نفقته الخاصة وتم الصلح والتوفيق بينهما .

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