الأمن يكشف حقيقة سرقة شريط نحاسي من مسجد الأمير جمال الدين الاستادار

تداولت إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان ( الآثار تحرر محضر بسرقة شريط نحاس " غير أثرى " من مسجد الأمير جمال الدين الأستادار بدائرة قسم شرطة الجمالية ) بالقاهرة .





بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ من ( مفتش آثار إسلامية بالمجلس الأعلى للآثار ) تضرر خلاله من ( عامل بورشة بجوار المسجد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بإتلاف شريط نحاسى ( غير أثرى ) بطول ( 5×40سم) خاص بالمسجد .





وبإستدعاء المشكو فى حقه حضر وتعهد بإصلاح الشريط النحاسى على نفقته الخاصة وتم الصلح والتوفيق بينهما .



