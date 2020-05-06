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أخبار العالم

الصحة العالمية: العودة إلى الإغلاق واردة جدا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر مدير منظمة الصحة العالمية من انتكاسة وضع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد" في الدول التي تتسرع في إنهاء حالة الإغلاق.

وقال تيدروس أدهانوم جربيسوس إن  فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه.

وأضاف أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد أن الدرس الذي يجب تعلمه من وباء كورونا هو ضرورة الاستثمار في قطاع الصحة.

وتابع: "هذا ليس الأمر الصحيح لفعله، هذا الأمر الذكي الذي يحب القيام به، لا يمكننا إنهاء وباء فيوس كورونا حتى نعالج التفاوتات التي يغذيها".
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