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أخبار العالم

الإمارات تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة إن 206 أشخاص شفي من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3359 حالة شفاء, 

وقال الدكتور سيف درويش استشاري الصحة العامة في دبي، إن الإمارات أعلنت عن علاج مبتكر لـ كورونا باستخدام الخلايا الجذعية، موضحًا أن هذا العلاج داعم وليس شافيا.


وأضاف درويش ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن فيروس كورونا حتى الآن لا يوجد له علاج والجميع يسعى للوصول لـ علاج.   


وأوضح  أن الخلايا التى توصلت لها دبي تدعم الجهاز المناعي، وتساعد الشخص بنسبة كبيرة فى الشفاء من الفيروس تصل لـ 85 %.

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