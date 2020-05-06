"بلكون" تطلق العرض الموسيقي عبر الإنترنت ” كيوب سيشينز"

تعلن "بلكون" ميديا عن إطلاق العرض الجديد ” كيوب سيشينز“ المخصص للموسيقى البديلة والمستقلة القادمة من العالم العربي يوم الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٠.



العرض يأتي إيمانًا منها بأن منطقتنا غنية ومتنوعة، إلا أن شبابنا يواجه نزاعًا حول الهوية، باحثًا باستمرار عن ذاته في يومنا الحاضر.





وقد أعرب داني شمعون (مؤسس مشارك ومنتج / بلكون) بقوله:

"غالبًا ما استُخدم هذا المزيج من الثقافات والهويات لخلق حدود في أرجاء المنطقة، بينما تحدّت الموسيقى والفن تلك الحدود، إذ يتم التعبير عنها بحرّية، وهي تسمح لنا بالتواصل وتفهّم بعضنا بعض.



أما رشا صلاح (مستشارة فنون وثقافة / باكفورورد) تحدثت قائلة: ”من موريتانيا إلى بيروت ورام الله، وصولًا للصحراء الكبرى وبلاد القبائل. أعتقد أن كيوب سيشينز قادرة أن تكون المنصة التي تجمع هذا الغنى والجمال للآلات الموسيقية الكثيرة مع الأصوات القادمة من الجبال والسواحل والصحاري“.





وسيتم نشر العروض الحية والمقابلات عبر قنوات بلكون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بث الموسيقى، حيث لا يستمع الجمهور لموسيقى الفنان فحسب، بل يستكشف محيط الفنان كاملًا وقد تم تصويره بأسلوب سينمائي مميز.