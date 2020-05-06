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برلمان

نائبة عن الغواصة الألمانية: السيسي حريص على تحديث القوات البحرية لمجابهة التحديات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:07 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع وهو حريص على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية.

وأضافت "فهيم"، عبر بيان أصدرته اليوم، أن انضمام الغواصة الألمانية طراز "209/1400" إلى القوات البحرية، بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات المسلحة ودعم قدراتها القتالية على حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية، بالإضافة إلى حماية المصالح الاقتصادية المصرية في البحر.

وأردفت "فهيم"، كما تساهم الغواصة الجديدة في المحافظة على انتظام حركة الملاحة البحرية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية، ومنع أى اختراقات للسواحل ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.

وتابعت: كما تساهم في تأمين حركة ملاحة السفن التجارية بالمجرى الملاحى لقناة السويس ، وتأمين المنشآت الحيوية على الساحل وبالبحر من منصات وحقول البترول والغاز الطبيعي.
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