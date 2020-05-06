الصلاة في المسجد أو الكنيسة تقي من الانتحار.. دراسة جديدة

على الرغم من أضرار التجمعات وتأثيرها على سرعة انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا أن دراسة جديدة أشارت إلى أن للصلاة في المسجد أو الكيسة تأثيرا قويا على تحسن الحالة النفسية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أشارت دراسة جديدة إلى أن المسئولين عن الصلاة أو الخدمات الدينية والذين يحضرون للأماكن الدينية مرة واحدة أسبوعيا أو أكثر، هم أقل عرضة للموت بسبب اليأس مثل الموت بالانتحار.





ووجد باحثون أمريكيون أن النساء اللائي حضرن الخدمات الدينية أسبوعيا يقل لديهن خطر الموت بسبب اليأس بنسبة 68% مقارنة بمن لم يحضرن.





وشملت الدراسة الرجال أيضا الذين يذهبون للصلاة بالأماكن الدينية مرة واحدة على الأقل أسبوعيا بأن خطر الموت يقل لديهم بنسبة 33% عن غيرهم.





وقام بهذه الدراسة فريق من جامعة هارفارد ودرسوا بيانات أكثر من 100 ألف طبيب وممرض لتحديد العلاقة بين الخدمات الدينية والحياة الصحية الخالية من اليأس والاكتئاب.





ويقول القائمون بالدراسة أن المشاركة الدينية تعد وسيلة للحفاظ على الشعور بالأمل ، وتساعد المعتقدات الدينية أيضا على اعتبار الإنسان لجسمه بأنه يستحق الحماية والرعاية مما يقلل من استهلاكه للمواد الضارة كالمخدرات والتدخين والكحوليات.