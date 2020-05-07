طارق شوقي: نظام التعليم الجديد سيطبق على 3 ابتدائي العام المقبل والكتب في المطبعة.. الطلاب: التطوير يشجعنا على الإبداع.. والبنك الدولي: مصر تسير على طريق الإصلاح

طارق شوقي:

- هدف المشروع القومي للتعليم إعادة بناء المواطن

- مناهج النظام الجديد تركز على مهارات الريادة وتعزيز القيم الإيجابية والنمو الشامل للمتعلم

- نعمل على بناء المناهج الدراسية الجديدة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد سيصل العام الدراسي المقبل لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي، رغم ظروف فيروس كورونا التي أربكت الانظمة التعليمية في بعض الدول.









وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات أدلى بها أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب ، أن الكتب المدرسية الخاصة بنظام التعليم الجديد المقرر تدريسها لطلاب الصف الثالث الابتدائى العام الدراسي القادم فى المطبعة الآن.









وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة ستكمل مسيرة نظام التعليم الجديد في باقي الصفوف، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على بناء المناهج الدراسية الجديدة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى .





وأضاف أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها





وقال، إن القيادة السياسية في مصر أولت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة وإن القيادة السياسية تهتم وتعي كثيرا أهمية بناء الإنسان.









وأضاف شوقي، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما اعادة تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار بعيدا، وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تهدف إلى وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.





وأكد أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر، موضحًا أن سوق العمل يتطلب امتلاك الطالب أو الخريج المهارات، وفي نظام التعليم الجديد يتم العمل على تربية وتنمية هذه المهارات.





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير المناهج في نظام التعليم الجديد، يقوم على أبعاد التعلم الأربعة المتمثلة في: (تعلم لتكون- تعلم لتعرف- تعلم للعمل- تعلم لتتعايش مع الآخر)، بالاضافة الى المهارات الحياتية والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي والعالمي، والاتجاهات التربوية الحديثة، وذلك بهدف الارتقاء بشخصية المتعلم وإعداده للحياة.









وقال ، إن مناهج النظام الجديد تهتم بالتركيز على مهارات الريادة، وتعزيز القيم الإيجابية، والنمو الشامل للمتعلم معرفيا ومهاريا، والتركيز على مهارات التفكير الناقد، وإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتوازن بين تقييم المعارف، وإدماج التكنولوجيا في المنهج الدراسي، وتعزيز المهارات الحياتية.





وأضاف الوزير: تنبثق فلسفة هذا الإطار من الأفكار المطروحة في رؤية مصر حتى 2030م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للتعليم العام فى مصر 2014- 2030م، واللتان ركزتا على أن يكون التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستديم، ومرن يرتكز على المتعلم القادر على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وحل المشكلات والتنافس في مجالات العمل المختلفة، المعتز بذاته، المستنير، المسئول، الذي يحترم الاختلاف، الشغوف ببناء مستقبل بلاده، وفي هذا الصدد، لم يغب عن الإطار العام للمناهج الرؤى العالمية في مجال بناء وتطوير المناهج.





ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع فيديو جديدا كتب إلى جانبه "هذا فيديو رائع لطالب مصري رائع من ملايين طلابنا الموهوبين المتعطشين لتعليم أفضل".





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وأضاف وزير التربية والتعليم "لعل الوقت قد حان الوقت أن نترك أولادنا يعبرون عن أنفسهم ويتعرفون على قدراتهم ويقودون مصرنا الحبيبة بكل اقتدار في أقرب فرصة".





وظهر في هذا الفيديو الطالب عمر محمد سامي بمدرسة عقبة بن نافع الثانوية العسكرية بجرجا بمحافظة سوهاج الذي أكد خلال الفيديو أن أصدقاءه دائما يسألونه عن سر تحمسه لنظام التعليم الجديد.





وأوضح الطالب "أن أي نظام جديد في البداية يكون صعب التعود عليه وبالتالي فتخوفات البعض منطقية الآن".





وأشار الطالب إلى أن نظام التعليم الجديد يقوم على الابتكار والإبداع، ويجعل الطالب يبحث عن المعلومة بالطريقة التي يريدها ويذاكر المعلومة بالشكل الذي يريده بعيدا عن الحفظ والصم.





وأشار إلى أنه ذات يوم كان في حصة الكيمياء في 2018 ،





وقال : بحثت في بنك المعرفة ، وحاولت ان ابحث عن المعلومات ، وهذا الأمر ساعدني على ان احب مادة الكيمياء .





وقال الطالب ان بنك المعرفة المصري يتيح كافة طرق التعلم بعيدا عن الطريقة التقليدية الموجودة في كتاب المدرسة ، الذي كان يعتمد على ارهاق الطالب بدنيا دون ان يحقق اي ذكاء.





وأضاف : وزير التربية والتعليم يسعى لتشجيع الطالب على الابتكار والتفكير، مشيرا إلى أن المجاميع المبالغ فيها خلال الاعوام الماضية لم تكن دليلا على انه فائق الذكاء ولكنه فقط يجيد مهارة الحفظ .





ولفت الطالب إلى أن نظام التعليم الجديد سيصلح أخطاء نظام التعليم القديم ، فلم يعد منهج الكتاب المدرسي كلامه صلب وغير قابل للتغيير.





و نشر وزير التربية والتعليم فيديو اخر تحدث فيه تلاميذ الصفين الاول والثاني الابتدائي عن نظام التعليم الجديد المطبق عليهم ، مشيرًا إلى أن هناك 7 مليون تلميذ في رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي مطبقا عليهم نظام التعليم الجديد حاليا.





وخلال هذا الفيديو قال تلاميذ النظام الجديد : "احنا بنذاكر كويس بس ما بناخدش امتحانات .. وبناخد كتاب كونكت بلاس .. وشهادته بتكون باللون الازرق ده معناه انه حاجة تحفة وكلنا شاطرين





وأضاف التلاميذ : بنعمل انشطة و نتعلم عن طريق الصور ..وبنكتب ونرسم على الكمبيوتر ..ولو فتحنا كتب بنقص و نلزق ونلعب .. بتفرج على فيديوهات تفهمنا اللي في الكتاب ..وبنفهم الاول الدروس عشان ماننساش





وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم : ولادنا اذكياء وشطار وموهوبين وعندهم احلام وامل في بكرة وحقهم علينا ان نوفر لهم نظام تعليم يحقق لهم كل اللي بيتمنوه.





وعبر الطالب علي الشريف وهو طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، عن رأيه في نظام التعليم الجديد.

و قال الطالب: أنا في البداية كنت ضد التطوير، وضد فكرة التابلت وتغيير طريقة المذاكرة والامتحانات ، ولكن بعد نجاحي في الصف الأول الثانوي العام الماضي بامتياز بدأت في تقبل الفكرة.





وأضاف : بدأت في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي ، في المذاكرة من على بنك المعرفة المصري لأول مرة ، و وجدت نفسي قادر على الاستغناء عن الدروس الخصوصية بعد هذه الخطوة ، ومن هنا قررت أن في هذا العام وأنا في الصف الثاني الثانوي أن أعمل على تدريب زملائي الطلاب علي كيفية الدخول على بنك المعرفة ليشعروا بما شعرت به من تقدم و استفادة.





من جانب أولياء الامور .. عرضت مها غنيم إحدى أولياء الأمور خلال مشاركتها في مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأيها في نظام التعليم الجديد المطبق حاليا في مصر.





وقالت: إن النظام الجديد للتعليم يتميز بأنه يحتوي على كم من المعلومات خاصة فى الصفوف الأولى، مؤكدة أن لديها طفل فى الصف الثانى الابتدائى وأن نظام التعليم الجديد أثر فعليا فى بناء شخصيته.





وأوضحت أنها بمتابعة ابنها تأكدت أنه أصبح لدى ابنها ارتباط بتاريخنا، كما أن لديه القدرة على الإقناع، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور بدأوا فى فهم النظام الجديد والمناهج، وأشارت إلى أنه من أهم مميزات النظام الجديد ان حجم الواجب المنزلي الذي يتم إعطاؤه للطفل انخفض لأن التعليم أصبح قائما على الفهم والمتعة.





ومن جانبه أكد خايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن مصر تخوض عملية إصلاح تحولي في مجال التعليم، "وهو تحول حقيقي لأنه يتعلق بتغيير العقليات والمفاهيم".





وأكمل المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، حديثه قائلًا إن مصر تسير على خطى نقل نظام التعليم نحو التعلم للحياة وليس من أجل شهادة؛ "هذا هو ملخص ما يقوده د. طارق شوقي، للتأكد من أن هذا النظام التعليمي يدور حول التعلم، ويتيح للطلاب المهارات والكفاءات التي يحتاجونها حقًا للحياة، وليس فقط للحصول على وظيفة".



