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برلمان

نائب يتساءل عن إجراءات وزارة التعليم لحماية الطلاب من فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
وجه النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم بالبرلمان تساؤلا للدكتور طارق شوقى وزير التعليم بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم بشأن حماية طلاب المدارس من فيروس كورونا.

وتساءل كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" كيف سيتم الحفاظ على صحة أبناء فى المدارس فى ظل وجود الكثافة الطلابية للطلاب داخل الفصول وفى فناء المدارس، بالإضافة إلى تزاحم أولياء الأمور خارج المدرسة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن هناك تساؤلات أيضا بشأن الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمصححين من المدرسين وكيفية تعقيم ورق الإجابة، خاصه وأنه سيكون ناقلا لفيروس كورونا.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك عددا من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب المنعقدة أمس لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، إن هذا النظام سيكون تطبيقه صعبا على المرحلة الابتدائية خصوصا أن هذه السن تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل، مشيرا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.
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