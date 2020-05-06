مسلسل بـ 100 وش الحلقة 13.. آسر ياسين يرفض إخبار أصدقائه بعمله.. ونيللي كريم تشتري كوافير

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باستثمار "سكر" التي تجسدها الفنانة نيللي لأموالها وقامت بشراء كوافير، وعلى الجانب الاخر لا يريد آسر ياسين ان يفصح لاصدقائه عن طبيعة عمله، وهو الامر الذي يجعلهم يشكون فيه.





وعلى الجانب الاخر ما زال اقارب المرحوم يحاولون ان يجدوا من نصب عليهم في 20 مليون جنيه.





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



