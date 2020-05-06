جمعية مستثمرى العاشر: استخدام مستلزمات إنتاج محلية يساهم فى إنشاء 5000 مصنع صغير خلال عامين

كشف الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عن حلول تطبيقية بإستغلال الجانب الإيجابى من أزمة فيروس كورونا فى تنفيذ رؤية الدولة فى تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج المحلى بالطاقة القصوى.



وقال عارف فى تصريحات له اليوم الأربعاء،إن تعميق الصناعة بحاجة لمشاركة كل القوة الإنتاجية فى مصر و الاعتماد على مكونات ومستلزمات انتاج محلية.



وتابع "احلال المستلزمات المصرية الصنع الصنع مكان الواردات يساهم فى إنشاء 5000 مصنع جديد صغير ومتوسط فى أقل من عامين لخدمة الصناعة الوطنية".



وأضاف عارف ، أن تعميق الصناعة المحلية و رفع تنافسيتها يستلزم قيام وزارة الصناعة بتدشين بوابة إليكترونية مُدون بها كافة المعلومات الدقيقة حول المستلزمات الصناعية التى تستوردها مصر من الخارج، ودعوة الشركات المستوردة لها لوضع المواصفات التفصيلية لها بحيث تكون متاحة لكل المُنتجين والمصانع والوِرش الصغيرة لعرض خدماتهم فى تصنيعها محليًا وتدعيم الصناعة الوطنية بها كمكون محلى.



وأكد ، على ضرورة وضع الحكومة ممثلة فى وزارة الصناع والتجارة برنامجًا واضحا لدعم الصناعات التى ترتبط مباشرة بتصنيع كافة المستلزمات لإحلالها بالواردات، على أن يشمل هذا الدعم تسهيل استخراج التراخيص الصناعية وإعفاءات ضريبية و جمركية وبرامج حماية للصناعة المحلية من الإغراق بالإضافة إلى توسيع دائرة مبادرة ال 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وطالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 بشان تفضيل المنتج المصرية في العقود الحكومية وتلافى مشكلات التطبيق العملى له بعدم وجود ثغرات للتحايل فى تنفيذه بشكل يساهم فى إتاحة الميزات التفضيلية للمنتج الوطنى وفرضه على كافة عقود المشروعات القومية الكبرى بالدولة.



وأشار ، الى تنفيذ خطة تعميق الصناعة تتطلب التركيز على قطاع الصناعات الهندسية لكونه متشابكا مع عدد كبير من الصناعات ويدخل ضمن الصناعات المغذية لصناعات كثيرة.



ولفت، الى ضرورة التنسيق التام والتكاملى بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل وضع ضوابط موحدة يلتزم بها الجميع فى تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن.



وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأنه عرض هذه الحلول المقترحة على وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال أخر اجتماع لهما عبر الفيديو كونفرانس ولاقت ترحيبا كبيرة.



