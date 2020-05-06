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محافظات

مستشفي أبو خليفة للعزل: توقف استقبال حالات الإصابة بكورونا شائعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:19 م
مستشفي ابو خليفة
مستشفي ابو خليفة
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انجى هيبه
اعلنت مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، بيانا رسميا، علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة استمرارها في استقبالات حالات الإصابة بفيروس كورونا. 

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واكد البيان انه لا صحة للإشاعات المتداولة بأن مستشفي ابو خليفة لم تعد مخصصة للعزل. وقال الفريق الطبي من خلال البيان:" نحن مستمرون بناء على توجيهات الوزارة، ونؤكد على عدم الإنصياع للإشاعات". 

 وتداول شائعات بشأن انتهاء تكليف المستشفي وتخصيصها كأحد مستشفيات العزل الطبي بالمحافظات. وتستقبل المستشفي يوميا حالات الإصابة، من محافظة الاسماعيلية والمحافظات المجاورة.
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