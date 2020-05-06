مستشفي أبو خليفة للعزل: توقف استقبال حالات الإصابة بكورونا شائعة

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واكد البيان انه لا صحة للإشاعات المتداولة بأن مستشفي ابو خليفة لم تعد مخصصة للعزل. وقال الفريق الطبي من خلال البيان:" نحن مستمرون بناء على توجيهات الوزارة، ونؤكد على عدم الإنصياع للإشاعات".





وتداول شائعات بشأن انتهاء تكليف المستشفي وتخصيصها كأحد مستشفيات العزل الطبي بالمحافظات. وتستقبل المستشفي يوميا حالات الإصابة، من محافظة الاسماعيلية والمحافظات المجاورة.