النمنم عن مكرم محمد أحمد: أستاذ التحقيق الصحفى اللى مفيش زيه.. فيديو

كشف الكاتب حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، عن الأساتذة الذين شكلوا وعيه بعد انتقاله للقاهرة.





وأوضح النمنم خلال استضافته ببرنامج "رأى عام " المذاع عبر فضائية "تن "، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، على مستوى دراسته الجامعي كان الدكتور الراحل عزت قرني الذي درس له الفلسفة اليونانية.





وتابع: "توفى العام الماضى فى حادث مروع وكان أحد العقول الذي لم تستفد منهم الدولة بالشكل الكافى".





وكشف وزير الثقافة السابق أن خلال عمله بالصحافة تتلمذ على يد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وتابع النمنم قائلا عن مكرم محمد أحمد: "هو أستاذ التحقيق الصحفى اللى ما شفتش زيه مصر من قبل ولن ترى مثله".