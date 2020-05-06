AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النمنم عن مكرم محمد أحمد: أستاذ التحقيق الصحفى اللى مفيش زيه.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:39 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
Advertisements
أسامة علي

كشف الكاتب حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، عن الأساتذة الذين شكلوا وعيه بعد انتقاله للقاهرة.


وأوضح النمنم خلال استضافته ببرنامج "رأى عام " المذاع عبر فضائية "تن "، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، على مستوى دراسته الجامعي كان الدكتور الراحل عزت قرني الذي درس له الفلسفة اليونانية.


وتابع: "توفى العام الماضى فى حادث مروع وكان أحد العقول الذي لم تستفد منهم الدولة بالشكل الكافى".


وكشف وزير الثقافة السابق أن خلال عمله بالصحافة تتلمذ على يد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وتابع النمنم قائلا عن مكرم محمد أحمد: "هو أستاذ التحقيق الصحفى اللى ما شفتش زيه مصر من قبل ولن ترى مثله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة.. زكى نجيب محمود على قناة هيئة الكتاب غدا

ترشيحاتنا

مقتل باحث صيني في أمريكا اكتشف سر كورونا

قفزة قياسية.. لماذا ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا في السعودية؟

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

شاهد.. محمد رمضان ينشر تعليق رامز جلال على صورته

كنزي عمرو دياب تنعي جدتها بهذه الكلمات.. شاهد

اجتماع مهم للحكومة غدا.. مصادر تكشف مصير الحظر في باقي أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟