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أخبار البلد

اليوم.. صرف الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات

الخميس 07/مايو/2020 - 06:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد المنعم
تبدأ اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في عملية صرف معاشات لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف والذي يستمر من اليوم الخميس حتى يوم السبت 9 مايو وذلك وفقًا لخطة الصرف المعتمدة.

وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات حيث تم الحرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ.

كذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف اللآلي سواء من بنك ناصر أو البنوك الأخرى بالإضافة الي الصرف من داخل فروع بنك ناصر البالغ عددها 93 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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