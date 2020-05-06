الإمارات ترد على مزاعم استقبالها رحلات جوية إيرانية رغم كورونا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها منحت أذونات الهبوط والسماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الإمارات كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة حالها كحال أي رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى.





وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الدولة دون وجود أي مسافر على متنها".





يأتي ذلك بعد مزاعم صدرت بشأن أعطاء الناقلة الإيرانية "ماهان إير" إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من وإلى الإمارات خلال شهري فبراير و مارس من هذا العام ما سمح بانتشار وباء فيروس كورونا.



