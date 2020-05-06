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برلمان

نشاط مكثف لحزب الحرية المصري في بنى سويف لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:32 م
نشاط مكثف لحزب الحرية
نشاط مكثف لحزب الحرية المصري في بنى سويف لمواجهة كورونا
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ماجدة بدوى
أعلن المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة بنى سويف وعضو الهيئة العليا ان الحزب نظم عددا كبيرا من الندوات التثقيفية بحضور استاذة من الجامعة وكبار الأطباء تم فيها اهالى وجماهير بنى سويف باهمية اتخاذ جميع التدابير والاحتياطيات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

واشار إلى تطوع المئات من كوادر وشباب الحزب للتعاون مع الفرق الطبية مرورا بالتبرع بأجهزة قياس الحرارة عن بعد منذ أول يوم بالأزمه وكان لها أكبر الأثر فى سرعة بدء إجراءات كشف المصابين.

وقال " عبد الجواد " فى تصريح له انه تم توفير أجهزة التطهير والكلور وقيام شبابنا ونحن معهم بتطهير معظم الجهات والقرى كما تم توفير كميات من المهمات للفرق الطبيه اضافة الى تعبئة وتوزيع ٢١٥٠ شنطة مواد غذائية والتى وصلت لجميع القرى والنجوع وأحياء المدينة ولم نترك أحد تضرر من فيروس كورونا الا وتم تقديم الدعم والمساندة له.

وتوجه المهندس عاطف عبد الجواد لشباب وكوادر الحزب ولجيش مصر الأبيض على مابذلوه بجهد كبير فى مواجهة فيروس كورونا ،  مشيرا الى انه تم عمل سرادقات وتوفير كراسى بمكاتب البريد ووقوف شباب الحزب بالكمامات والتنظيم خلال صرف مكافأة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة كما تم التبرع بعدد ٢٠٠٠ ملاية سرير و٢٠٠٠ كيس مخدة للمدينة الجامعية وتم إفتتاحها كمستشفى عزل للمصابين من فيروس كورونا بمحافظة بنى سويف.

وتابع : تم تشكيل غرفة عمليات بالحزب تعمل وتتواصل على مدار الساعة بجميع المصابين بالكورونا ورفع أى معاناه عنهم سواء بالكشف والتحليل ومتابعتهم بمستشفى العزل وتوصيل أى نواقص لهم وللمخالطين المعزولين بمنازلهم وكل ذلك تم بخلاف ما قمنا به منذ بداية فصل الشتاء وتوزيع الألحفة وفى كارثة السيول قدمنا العون والغذاء والجاز لمواتير لنزح المياه من بيوت أهلنا التى غرقت وبخلاف ما قدمه الحزب منذ حفل تدشينه لأصحاب الهمم.
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