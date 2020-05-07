حبس سائق وسيدة لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام، حبس، سائق وسيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.





كما أمرت نيابة السلام، بالتحفظ على ٣٠٠ جرام من مخدر الإستروكس وإرسالهم إلى المعمل الكيماوي للفحص وإعداد تقرير بها.





كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحرى على نشاط المتهمين.





وكشفت التحقيقات ان البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط "إيهاب. س"، سائق، و"سمية. ع"، ربة منزل، عثر بحوزتهما على كمية من "الإستروكس" 300 جرام قبل ترويجها بمنطقة النهضة، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما.



