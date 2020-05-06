بعد 24 يوما.. رفع العزل عن قرية صفط تراب في الغربية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية رفع العزل عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين سلبية التحاليل لجميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد.





وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، فى وقت سابق عن مد فترة العزل لقرية صفط تراب إلى ١٠ أيام أخرين عقب ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من ٥٠ حالة حتى الآن وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحى لتلقى الرعاية اللازمة .





وتم غلق مداخلها ومخارجها، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الحالة مع أنتشار قوات الأمن داخل القرية وبناء عليه تم توفير أطباء من جميع التخصصات بالتنسيق مع الإدارة الصحية للعمل بمركز طب الأسرة بقرية صفط تراب مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الكافية.



