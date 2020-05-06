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محافظات

بعد 24 يوما.. رفع العزل عن قرية صفط تراب في الغربية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:33 م
رفع العزل عن قرية
رفع العزل عن قرية صفط تراب في الغربية
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احمد علي
قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية رفع العزل عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين سلبية التحاليل لجميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، فى وقت سابق  عن مد فترة العزل لقرية صفط تراب  إلى ١٠ أيام أخرين  عقب ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من ٥٠ حالة حتى الآن وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحى لتلقى الرعاية اللازمة .

وتم غلق مداخلها ومخارجها، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الحالة مع أنتشار قوات الأمن داخل القرية  وبناء عليه تم توفير أطباء من جميع التخصصات بالتنسيق مع الإدارة الصحية للعمل بمركز طب الأسرة بقرية صفط تراب مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الكافية. 

كما تم دخول سيارتين إسعاف لنقل المشتبه في إصابتهم لإجراء التحاليل ودخول جهاز تحليل لصورة كاملة للدم لمستشفى القرية، وتطهير شوارع القرية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.
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