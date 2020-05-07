حبس صاحب مصنع وصديقه لحيازتهما 250 رداء طبيا وأقمشة مجهولة المصدر فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 250 رداء طبي وكمية من الاقمشة المستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر.





وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس وشريكه وبحوزتهما 250 رداء طبى وكمية من الأقمشة المستخدمة فى التصنيع مجهولين المصدر.





وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الأمن بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".





وكانت إحدى الارتكازات الأمنية بمصر القديمة قد تمكنت من ضبط صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة حلوان حال قيادته سيارة يستقلها آخر شريك بذات المصنع أثناء وقت الحظر.





وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (250 رداء طبى "مجهول المصدر" – كمية من القماش "معدة للتصنيع" – كمية من بعض مستلزمات التصنيع).





وبمواجهتهما اعترفا بتجهيز المضبوطات بورشة الأول بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.



