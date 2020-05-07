التضامن: اليوم صرف المعاشات الأكثر من 2000 جنيه حتى 3000.. إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والرواتب.. وتوافر وسائل الحماية الطبية اللازمة

صرف المعاشات:

= صرف معاشات لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 حتى 9 مايو

= لمن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف يقومون بصرف معاشاتهم 10 مايو

= توافر كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن





تبدأ اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في عملية صرف معاشات لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف والذي يستمر من اليوم الخميس حتى يوم السبت 9 مايو وذلك وفقًا لخطة الصرف المعتمدة.





وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات حيث تم الحرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ.





كذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء من بنك ناصر أو البنوك الأخرى بالإضافة الي الصرف من داخل فروع بنك ناصر البالغ عددها 93 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه وإجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه.





علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.





وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.