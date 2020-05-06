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برلمان

الحكومة لـ"النواب": العالم سيفقد 25 مليون وظيفة بسبب كورونا.. وزيادة الفقراء بنسبة 16%

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود فايد
تلقي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأيام الماضية،  خطة العام المالي الجديد "20-2021"،  واستعرضت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد الخطة أمام الأعضاء فى الجلسة العامة، ولجنة الخطة، من أجل العمل علي دراستها ومناقشتها والتصويت النهائي عليها  خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل.

تهديد الاقتصاد العالمي

وتضمنت الخطة التطرق لأزمة كورونا، وتداعياتها علي الأوضاع المصرية، والنهج الذي تم استخدامه فى إعدادها، خاصة أن هذه الأزمة  تتجاوز حدتها وتداعياتها كافة الأزمات السابقة التى هددت الأقتصاد العالمي، الذي دخل فى مرحلة ركود.

فقدان 25 مليون فرصة عمل

وتتوقع  المؤسسات الدولية انخفاض الناتج العالمي بنسبة 3% عام 2020، وانكماش حركة التجارة الدولية بنسبة 11% وفقدان حوالي 25 مليون فرصة عمل زيادة  فقراء العالم بنسبة 16%.

الخطة الاستثنائية

وتضمنت الخطة مرونة عملية التخطيط التنموي ومواكبتها للمستجدات، وخرجت خطة عام 20-2021 عن النهج المتبع فى إعداد الخطة السنوية وسبق الالتزام بها فى العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة، وتعد خطة عام 20-2021 استثنائية وتختلف عن سواها فى توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها.

حياة المواطن المصري

وتستهدف خطة العام المقبل الحفاظ علي حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة والتى تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيبة فى أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصي طاقة من جديد.
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