تعهدات حكومية أمام البرلمان بشأن استحقاقات الصحة والتعليم الدستورية

تلقي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأيام الماضية، خطة العام المالي الجديد "20-2021"، وعملت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد على استعراضها أمام الأعضاء فى الجلسة العامة، ولجنة الخطة، من أجل العمل علي دراستها ومناقشتها والتصويت النهائي عليها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل.





مرتكزات خطة التنمية

وتستند خطة عام 20-2021 إلي مجموعة مرتكزات تتبلور فى الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة، وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل، للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030".





الاستحقاقات الدستورية

كما تستند أيضا للوفاء بالاستحاقات الدستورية المتعلق بالنشاط الأقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، مع الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات مبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الأنسان المصري، والذي يأتي فى مقدمة الأولويات، بالإضافة إلي مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة مستجدات كورونا.





برامج العمل وتعظيم الاستفادة

وتعطي الخطة أولوية فى برامج العمل لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للقطاعات السلعية ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية وهما من القطاعات الواعدة والقادرة علي التكيف والتفاعل الإيابي مع تبعات الأزمة، وذلك لتعزيز مساهماتهما فى النمو الإقتصادي المستهدف، وفى إطار تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات والاعتماد علي سلاسل التوريد المحلية، وخصوصا فى ظل الخلل الذي أحدثته أزمة كورونا فى سلاسل التوريد العالمية.