AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعهدات حكومية أمام البرلمان بشأن استحقاقات الصحة والتعليم الدستورية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد
تلقي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأيام الماضية،  خطة العام المالي الجديد "20-2021"، وعملت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد على استعراضها أمام الأعضاء فى الجلسة العامة، ولجنة الخطة، من أجل العمل علي دراستها ومناقشتها والتصويت النهائي عليها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل.

مرتكزات خطة التنمية
وتستند خطة عام 20-2021 إلي مجموعة مرتكزات تتبلور فى الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة، وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل، للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030".

الاستحقاقات الدستورية
كما تستند أيضا للوفاء بالاستحاقات الدستورية المتعلق بالنشاط الأقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، مع الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات مبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الأنسان المصري، والذي يأتي فى  مقدمة  الأولويات، بالإضافة إلي مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني  للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة مستجدات كورونا.

برامج العمل وتعظيم الاستفادة
وتعطي الخطة أولوية فى برامج العمل لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للقطاعات السلعية ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية وهما من القطاعات الواعدة والقادرة علي التكيف والتفاعل الإيابي مع تبعات الأزمة، وذلك لتعزيز مساهماتهما فى النمو الإقتصادي المستهدف، وفى إطار تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات والاعتماد علي سلاسل التوريد المحلية، وخصوصا فى ظل الخلل الذي أحدثته أزمة كورونا فى سلاسل التوريد العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاديون: الصين ستخرج من أزمة" كورونا " أكثر قوة من الولايات المتحدة

الحرب وسلاسل التوريد العالمية والكورونا

السعيد: 2.1 تريليون جنيه استثمارات عامة نفذتها الدولة في السنوات الست الأخيرة

الدولة المصرية تغير خطة 2020/2021 لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة

رئيس استئناف القاهرة يقرر مباشرة الدوائر لعملها.. الأسبوع المقبل

القبض على 101 شخص في عملية تهريب آثار عالمية بـ 103 دول.. تفاصيل

بسبب كورونا.. ترامب يهدد الصين بالاتفاق التجاري

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

هاشتاج #فخور_بمدينتي يتصدر تويتر.. ومغردون: الشقق بالقسط وياريت مصر كلها بنفس التنظيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور