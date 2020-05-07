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حوادث

تجديد حبس ابن حارس عقار سرق 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه

الخميس 07/مايو/2020 - 06:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس ابن حارس عقار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالاكراه بدائرة القسم.

و قررت نيابة المعادى الجزئية، فى وقت سابق حبس ا بن حارس العقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالاكراه بدائرة القسم.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض صاحب مصنع لسرقة ٢٨٠ ألف جنيه بالإكراه على يد ملثم ، حيث تبين ان المتهم نجل حارس العقار محل سكن المجنى عليه تم ضبطه والمسروقات وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

تبلغ لقسم شرطة المعادى من صاحب مصنع رخام ، يحمل جنسية دولة أجنبية ، ومقيم بدائرة القسم بأنه حال خروجه من الشقة سكنه فوجئ بشخص مجهول "ملثم" قام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وتقييد يديه والإستيلاء منه على حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالى 280 ألف جنيه كرهًا عنه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة نجل حارس العقار محل الواقعة أمكن ضبطه.

وإعترف بإرتكاب الواقعة وأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمل والده كحارس للعقار محل الواقعة وعلمه بحيازة المجني عليه مبالغ مالية (لصرف رواتب العاملين بالمصنع ملكه) اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته .

وفى سبيل ذلك تربص له مُرتديًا قناع وجه "لإخفاء معالم وجهه" وفور خروج المجنى عليه من الشقة سكنه هدده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته  واستولى على المسروقات .

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - سلاح أبيض "سكين " - غطاء وجه أبيض اللون  "ماسك"  "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر صاحب المسكن "المتهم" بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص) بقصد الاحتفاظ بها كمقتنيات للتباهى، وحيازته لشهادة المخالفات المضبوطة بقصد استخدامها فى تسهيل بيع السيارات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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