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برلمان

4 قطاعات تعتمد عليها الحكومة لتعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
تلقى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأيام الماضية،  خطة العام المالي الجديد "20-2021"، وعملت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد علي  استعراضها أمام الأعضاء فى الجلسة العامة، ولجنة الخطة، من أجل العمل على دراستها ومناقشتها والتصويت النهائي عليها  خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل.

القطاعات الواعدة مع كورونا
وتضمنت الخطة عدد من قطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل الإيجابي مع تبعات أزمة كورونا، ويرتكز عليها النمو الاقتصادي فى عام الخطة  المقبل.

الاتصالات والبناء والدواء
وتضم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والكيماوية، فهذا القطاعات من المستهدف أن تسهم فى التخفيف من تداعيات الأزمة.

تنوع البنيان الإنتاجي
ورأت الخطة بأنه من المنتظر أن يدعمها في ذلك تنوع البنيان الإنتاجي للاقتصاد القومي واتساع حجم السوق الداخلي والتأثير الفاعل والاستجابة الواعية للحزم التحفيزية التى وفرتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج.

معدل النمو
وفى ضوء دراسة تبعات الأزمة على قطاعات الاقتصاد القومي ومستويات أدائها عام 20-2021 قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام  بنحو 3.5% مقابل معدل نمو محقق 5.6% عام 18-2019، ومعدل نمو متوقع لعام 19-2020، والذي حفظ من 5.8% تأثرا بالأزمة.

محصلة الركود الاقتصادي
ويأتي هذا التقدير المتحفظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة للركود الاقتصادي العام الذي يجتاح العالم، وتؤثر تداعياته سلبا علي النمو والاستثمار والتجارة والتشغيل، التى تنتقل بدرجات متفاوتة إلى الاقتصاد الوطني، إذ يمتد الأثر السلبي للأزمة على أداء بعض القطاعات الاقتصادية وعلى حجم التدفقات المالية الواردة وأهمها السياحة والسفر ونشاط قناة السويس والصادرات السلعية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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