مجلس الوزراء يأمر بعلاج الطفلة آية ضحية تعذيب والدها.. شاهد

الطفله"آية" التي قام والدها بتعذيبها في وجهها ومناطق متفرقة في جسدها.

تعود واقعة التعذيب حينما قام والد الطفلة بفعلته نكايه في والدتها المطلقه مما ترك أثرا بالغا في جسد الطفله ومع رفض عدد من الأطباء علاج الطفله نظرا لانتشار فيروس كورونا وخوفا من تبدل حالتها واصابتها بالفيروس القاتل، تحركت لجنة الإستغاثات الطبيه بمجلس الوزراء لإنقاذ الطفلة.





وامر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق موسع مع والدها الذي تخلى عن الإنسانيه في التعامل مع طفلته حيث تعدى عليها بمادة كاويه ومارس ضدها شتي أنواع الضرب والتعذيب بشفرات حاده بمناطق متفرقة بجسدها مما أدى إلي عرض الطفله على مصلحة الطب الشرعي.





وباشر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حالة الطفلة وتم التنسيق مع الدكتور مصطفى قدري الذي إستجاب للدعوه من لجنة الإستغاثات الطبيه وتكفل بعلاج الطفله " آيه" على نفقته الخاصه داخل عيادته وقام بعمل عدد من جلسات الليزر على الحروق واعطاها العلاج مجاني.









ونسق مجلس الوزراء مع فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء دراسة حالة للطفلة واسرتها وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن تستفيد منها الاسرة؛ وتقديم الدعم النفسي والتعليمى والصحى للطفلة بالتنسيق مع فريق ادارة الحالة بمشروع حماية الطفل التابع لمنظمة يونيسيف مصر.