تجديد حبس شخصين لتجميعهما المواد البترولية المدعمة وبيعها لأصحاب المحاجر

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس،شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتجميع المواد البترولية المدعمة داخل السيارة حيازتهما بقصد إعادة بيعها لأصحاب المحاجر بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.





قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتجميع المواد البترولية المدعمة داخل السيارة حيازتهما بقصد إعادة بيعها لأصحاب المحاجر بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل مزودة بفنطاس قيادة أحدهما داخل محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول وعثر بداخل السيارة على كمية من المواد البترولية 8000 لتر بنزين أوكتين 80 مُدعم.





وبمواجهتهما اعترفا بتجميع المواد البترولية المدعمة داخل السيارة حيازتهما بقصد إعادة بيعها لأصحاب المحاجر بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، واصلت حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى.



