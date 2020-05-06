حلمى النمنم: أفكار سيد قطب متطرفة وإعادة صياغة لأفكار أبو الأعلى المودودي

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن بعض الصحف القومية ، كتبت مقالات تمجيد فى سيد قطب بعد أحداث يناير.





وأكد النمنم خلال استضافته ببرنامج "رأى عام " المذاع عبر فضائية "تن "، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن سيد قطب لم يكن صاحب أفكار، معقبا:" فى اشخاص فى الحياة ممكن بنشوف ناس بتعمل دوشة ديما ردود أفعال سيد قطب كان ديما رد فعل".





وأوضح وزير الثقافة السابق، إن سيد قطب حاول أن يكون عقائديا فى النقد الأدبي وفشل ولم يعتمده عباس محمود العقاد كما فشل أن يكون مثل طه حسين وأحمد أمين.

وأضاف حلمى النمنم، عندما اتجه سيد قطب للأسلاميات، بالنظر إلى عنوان كتابه فى ظلال القرآن، نجده متخذا من باب كان عنوانه فى ظلال الوحي كان يصدر عن دار المعارف.

وأكد وزير الثقافة السابق، أن أفكار سيد قطب متطرفة وهي إعادة صياغة لأفكار أبو الأعلى المودودي،مؤكدا أنه كان أبرز اعضاء المحفل الماسوني المصري.