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مرأة

وداعا للصداع في رمضان بدون مسكنات

الخميس 07/مايو/2020 - 06:00 ص
الصداع
الصداع
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لمياء الياسين

يشكل الصداع بشكل متكرر فى رمضان، كثيرا من الازعاج للكثيرين ويزداد الأمر سوءًا بعد الافطار فى رمضان.

إليك أطعمة سحرية تساعد فى تخفيف أعراض الصداع المزعجة ادخليها إلى نظامك الغذائى فى رمضان يقدمها موقع برايت سايد وجموعه حيل سريعه أخرى لمحاربة الصداع كالاتي:


1. شاي الزنجبيل والقرفة 
يمكن تناول شاى الجنزبيل بين الإفطار والسحور يعتبر شاي الزنجبيل فعالًا للصداع  وهو دواء شائع لتقليل آلام الصداع النصفي.

ويمكن تناول شاى القرفة تتمتع القرفة بالقدرة القوية على تخفيف توتر العضلات وهى علاجًا مثاليًا لعلاج الصداع. 

2. القيام بالتدليك
وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز العلاجات الطبيعية للصداع هى القيام بالتدليك الذى يمنحك الاسترخاء سريعا أو الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الكافيين وتدخين السجائر.

3. المكملات الغذائية
- تناول مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي. يجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين. 

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4- الموز: 
يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم.

5- الزبادي ونقص الكالسيوم : 
الزبادي مفيد لصحة الأمعاء ولكن في الحقيقة يعتبر علاجا جيدا للصداع أيضا، حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع.

6 - الشيكولاتة الداكنة:

تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي.

7 - الأفوكادو:

مفيد جدًا لعلاج عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا فى الجسم ويؤدي إلى حدوث صداع.

8 - الخضراوات الورقية:

تحتوي الخضروات الورقية على نسبة ممتاز من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع، ومن أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن تناولها "الملفوف - السلق -  البقدونس - السبانخ".
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