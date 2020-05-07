وداعا للصداع في رمضان بدون مسكنات





4- الموز:

يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم.





5- الزبادي ونقص الكالسيوم :

الزبادي مفيد لصحة الأمعاء ولكن في الحقيقة يعتبر علاجا جيدا للصداع أيضا، حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع.





6 - الشيكولاتة الداكنة:







تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي.





7 - الأفوكادو:







مفيد جدًا لعلاج عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا فى الجسم ويؤدي إلى حدوث صداع.





8 - الخضراوات الورقية:







تحتوي الخضروات الورقية على نسبة ممتاز من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع، ومن أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن تناولها "الملفوف - السلق - البقدونس - السبانخ".